Ни себе, ни людям: как чиновники решили испортить жизнь застройщику и всей Уфе

Накануне стало известно, что Средневолжское территориальное управление Росрыболовства решило оштрафовать компанию «Жилстройинвест» за ведение строительных и земляных работ вблизи реки Сутолоки. На первый взгляд, фраза звучит вполне себе обоснованно. Но если вы знаете, что из себя представляет сегодня река Сутолока и какие именно работы ведет рядом с ней застройщик, у вас сразу появится очень много вопросов.

Сутолока проблем

Реку эту знают все уфимцы. Когда-то, в середине ХХ века, она была вполне живой, по ней плавали на лодках, купались, там ловили рыбу. Но об этом помнят только старожилы. С тех пор от прежней Сутолоки фактически осталось лишь название. Просто какой-то чиновник во второй половине ХХ века принял решение, что Сутолоку можно использовать как бесплатный канал сточных вод из городских бань, столовых и т.п. заведений, да и жильцы окрестных домов стали сваливать в нее все, что им было негоже. Речка стала болеть, распространять неприятные запахи и к концу прошлого века оказалась совсем заброшенной. Ни о какой рыбалке и тем более прогулках по ее берегам давно уже никто не мечтал. Разве что остались в памяти рассказы предков.

Поэтому новость о том, что «Жилстройинвест» планирует очистить Сутолоку от мусора и превратить ее в зону комфортного отдыха для горожан, в Уфе встретили с большим воодушевлением. Более того – уфимцы и сами охотно приняли участие в недавней акции по очистке берегов Сутолоки. Было вывезено 4 тонны сортированного мусора, деньги от переработки которого были направлены на лечение мальчика с тяжелой формой ДЦП.

Помнится, некоторые из горожан, участвовавших в акции, мечтали, что через несколько лет будут рассказывать детям о том, как своими руками спасали речку. Однако недавние события заставили усомниться в том, что эти мечты осуществятся. Более того – сложилось впечатление, что судьба Сутолоки вообще никого не интересует, кроме ребят из «Жилстройинвеста» да еще пары сотен энтузиастов.

Дело в том, что вскоре после проведения акции по очистке Сутолоки «Жилстройинвест» получил определение о возбуждении дела об административном нарушении. Застройщика обвинили в том, что он «складирует легкоразмываемый грунт в водоохранной зоне рыбохозяйственной реки в период нереста».

Если перевести эту фразу с бюрократического языка на нормальный человеческий, то из нее следует, что «Жилстройинвест», который взялся наводить порядок на давно заброшенной всеми и погрязшей в мусоре Сутолоке, своими действиями может представлять угрозу для рыб, если вдруг найдутся среди них те, что рискнут нереститься между сотнями покрышек и прочих отходов человеческой жизнедеятельности, собранных в реке. Что само по себе является нереальным.

Если бы речь шла о любой другой реке, претензии контролирующего органа можно было бы понять, но в данном случае они, мягко говоря, вызвали недоумение у всех, кто услышал об этой истории.

Но обиднее всего было, конечно, компании «Жилстройинвест», которая по собственной инициативе и на свои средства взялась сделать доброе дело для столицы, вернув ей уголок Старой Уфы, который многие уже считали безвозвратно утраченным.

Кому помешало хорошее дело?

Группа компаний «Жилстройинвест» известна не только красивыми проектами жилых комплексов («Idel Tower», «Фестиваль», «Аристократ», «Тихая роща» и других), но и своими усилиями по преображению городского пространства. Например, горожане с благодарностью отзываются о сквере «Четыре сезона», расположенном рядом с одноименным жилым комплексом на проспекте Октября), который из заброшенной лесопосадки превратился в комфортную зону отдыха.

Учитывая такой опыт, ни у кого не было сомнений, что и преображение Сутолоки не за горами. Однако суровая реальность внесла свои коррективы в виде санкций за вмешательство в судьбу погибающей реки.

Переубедить чиновников в том, что действия «Жилстройинвеста» направлены не во вред, а во благо Сутолоки, пока так и не удалось. Более того, ФГБУ «Главрыбвод» дало заключение, что Сутолока «может быть отнесена к рыбохозяйственным водотокам второй категории», хотя в этом же документе отмечено, что она «зарегулирована в железобетонный коллектор», а нерестилища и зимовальные ямы в водотоке отсутствуют. В перечень нерестовых участков Минсельхоза России Сутолока также не включена.

Но ни один из этих весомых аргументов, похоже, не способен остановить чиновников в их стремлении получить с предпринимателей штраф, сумма которого может составлять от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. При этом ни один контролер не обратил внимание на то, в каком состоянии находится все русло реки, и сколько мусора на ее берега продолжают поставлять владельцы гаражей и жильцы близлежащих домов.

Но самое интересное в этой истории крылось в одном из документов, где черным по белому значился «податель сего». Из текста следует, что жалобу на действия «Жилстройинвеста» в районе Сутолоки в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по РБ Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству направила организация, казалось бы, далекая от проблем нереста рыб. Автором «сигнала» является Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ (или Башкультнаследие), которое ранее уже не раз проявило себя как ярый противник застройщиков Уфы и других предприятий города и республики. Чего только стоит суд с директором заповедника «Шульган-Таш» Михаилом Косаревым за то, что он построил туалет для туристов и установил изгородь!..

- Мы не стали бы выносить эту информацию на публику, но тут ситуация не ординарная, - так прокомментировал происшедшее заместитель генерального директора Группы компаний «Жилстройинвест» Иван Зорин. - Мы строим в районе Сутолоки на свои средства, не прося ни копейки у города, огромное общественное пространство: большую спортивную площадку, воркаут и детскую зону. Судя по всему, Башкультнаследию совершенно нечем заняться, раз они решили защищать несуществующих в Сутолоке рыб.

…Сейчас проходит конкурс на благоустройство Сутолоки. Уже начали поступать интересные проекты, но кто же будет их реализовывать? Одним из последствий такой откровенно вредительской деятельности Башкультнаследия может стать сокращение объемов благотворительной деятельности застройщиков, а ведь меценатов у нас сегодня и так не много.

- Знаете, что сказал сотрудник отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР по РБ, который ведет это дело, когда мы начали говорить про благотворительность? – говорит Иван Зорин. – Он сказал: «Вы это нищим рассказывайте!».

И это все, что нужно знать о том, как работают наши чиновники.

Однако «Жилстройинвест» не намерен дать так просто себя оштрафовать за явно придуманное нарушение. И в данном случае общественность встала на сторону застройщика.