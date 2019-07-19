Модель с башкирскими корнями Ирина Шейк заключила соглашение с бывшим возлюбленным

Накануне, 18 июля, стало известно, что 33-летняя супермодель Ирина Шейк и ее бывший возлюбленный – 44-летний Бредли Купер все-таки смогли достичь соглашение по поводу прав на их общую дочь. Подробности сообщил журнал «Cosmopolitan».

Поскольку их отношения за четыре года так и не были официально оформлены, делить им, кроме ребенка, оказалось нечего. Доходов у них оказалось достаточно для собственного материального обеспечения и заботы о ребенке.

Ранее Ирина жила с дочкой в особняке Бредли Купера в Лос-Анджелесе. Но в последнее время она много времени проводит вместе с ребенком в Нью-Йорке по работе и живет в доме, который она сама купила. Бредли Купер решил тоже перебраться в Нью-Йорк, чтобы иметь возможность чаще видеть дочку.