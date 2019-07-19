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Минтруд рассказал о пособиях по безработице на предстоящий год
19 июля, 17:34Общество
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Министерство труда и соцзащиты России рассказало о новых пособиях по безработице на 2020 год.
Минимальный размер социальной выплаты составит полторы тысячи рублей, пишет RT. Для граждан, которые признаны безработными в установленном законом порядке, максимальный размер пособия составит восемь тысяч рублей.
Для предпенсионеров размер максимально возможного пособия составит 11,2 тысячи рублей.
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