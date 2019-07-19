Кому и зачем «Гидравлика» продает лагерь «Алые паруса» в Башкирии

После традиционной «Родительской субботы» в детском-оздоровительном лагере «Алые паруса» в поселке Чесноковка (в 15 км от Уфы) в социальных сетях появился тревожный хештег под постами известных людей #сохранимлагерьАлыепарусаУфаДетям.

Решили обратиться к источнику «дыма»: лагерь является ведомственным и относится к крупнейшему старейшему в Башкирии предприятию «Гидравлика».

Персонал лагеря. Фото: http://alie-parusa-ufa.ru

К слову сказать, весной прошло масштабное мероприятие, посвященное 80-летию завода, которое в 2011 году вошло в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Приглашенные в Конгресс-холл с шампанским и канапе рабочие были удивлены столь хлебосольному приему, стало ясно: «праздновать именины» будут заранее, потому что осенью (главный корпус завода был введен в эксплуатацию в ноябре 1939 года) будет не до их торжества.

С 2013 года новые «Алые паруса» принимали детей сотрудников уже нового холдинга. О том, что лагерь почти с 60-летней историей, один из лучших в регионе, рассказывать, думаю, не нужно. Имя директора лагеря Татьяны Германовны Ермоленко во многих семьях произносят с должным почтением и уважением, словно говорят о любимой бабушке. Мы запустили опрос о лагере в Фейсбуке, и он всколыхнул добрые воспоминания и отзывы всех тех, кто сам когда-то отдыхал, и чьи дети уже неоднократно проводят там лето. Да и сегодня в одном отряде готовятся к детскому мероприятию дочь директора завода, дети депутатов Курултая, директоров других предприятий и собственно рабочих «Гидравлики». В списке вожатых мы также увидели детей многих известных чиновников.

Многие вожатые сами отдыхали здесь в детстве Фото: http://alie-parusa-ufa.ru

Стоимость путевки довольно высокая (35000 рублей за смену в три недели), но в лагере уже нет свободных мест даже на следующую смену. О путевке родители начинают беспокоиться в марте–апреле. И этой весной так было, но руководство и персонал лагеря (не завода, а именно лагеря, офис которого по-прежнему находится на территории отдела кадров завода) отвечали туманно, словно и сами не ожидали чего-то, и потому отказывались продавать путевки. Вскоре причина беспокойства стала понятной.

В 2017 году холдинг начал масштабную программу по техническому перевооружению и реконструкции ключевых активов. На трех предприятиях холдинга эта программа была завершена досрочно. Мероприятия в рамках ФЦП на «Уфимском агрегатном производственном объединении» были завершены с опережением сроков на один год. И если в прежние годы, с руководством лагеря заключался контракт и договор аренды, а впоследствии договор аутсорсинга на 5 лет, то весной 2019 года им дали ясно понять: этот сезон последний и договор подпишут лишь до 25 августа.

Слухи на заводе с авиапромышленной историей распространились со скоростью реактивного самолета. Топ-менеджмент стал поговаривать, что территория лагеря (почти 6 га) готовится к отчуждению и дальнейшей продаже. Даже, якобы покупатель нашёлся и прилетал «на голубом вертолете». Известный владелец «заводов и пароходов» заинтересовался территорией лагеря, в котором более полувека раздается детский смех. Как там у классика? «Есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем» (Александр Грин «Алые паруса»).

«Полгорода выросли в этом лагере. Я там с будущим мужем познакомилась. Мои дети теперь тоже вожатые…»

Узнав о том, что лагерь «Алые паруса» оказался в сложной ситуации, на помощь поспешила Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина. Пришлось прибегнуть к «тактике отвлекающих маневров» и обратиться к генеральному директору УАП «Гидравлика» Виктору Новикову. В своем письме Ольга Юрьевна … пригласила его

«в качестве почетного гостя на Летние волонтерские Игры», которые пройдут… конечно же, на территории лагеря «Алые паруса». Среди 270 гостей из 22 муниципальных образований республики ожидают и врио Главы РБ Радия Хабирова.

Возможно, именно это обстоятельство помогло отсрочить планируемую бизнесменами сделку. Но ведь осень не за горами? Какова дальнейшая судьба лагеря «Алые паруса»? Сможет ли руководство республики защитить интересы детей и их родителей, как смогли отстоять «Березку»?

Напомним, в начале 2015 года «дочка» «Ростеха» — ОАО «РТ — Строительные технологии» — объявила о намерении продать в Башкирии детский оздоровительный лагерь «Березка» в деревне Лекаревка Уфимского района по начальной цене 127 млн руб. Объект являлся филиалом ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (УППО, входит в «Ростех»). Однако предприятие-балансодержатель пошло навстречу компании, которая в предыдущие годы уже проводила смены. Позже руководители лагеря заявили, что «им бы хотелось сделать его таким же образцовым, как „Артек“ на Черном море».

Вопросы выросших детей, а также их родителей

У корреспондента, оказавшегося в числе других родителей в лагере и выслушавшего разные точки зрения, возникло несколько вопросов:

Почему местная «Гидравлика» решила отказаться от услуг рентабельного лагеря, который находится на самоокупаемости? Пусть доходы он не приносит, но ведь заботится об отдыхе детей жителей республики (многих по профсоюзной линии).

решила отказаться от услуг рентабельного лагеря, который находится на самоокупаемости? Пусть доходы он не приносит, но ведь заботится об отдыхе детей жителей республики (многих по профсоюзной линии). Почему бы «Гидравлике» не провести отопление в старинные корпусы лагеря и не сделать ремонт очистных сооружений? Так ли сложно для «гиганта авиапромышленности» провести тепло в здания, чтобы использовать их круглогодично, например, в зимние каникулы или для выездных корпоративных мероприятий?

Если переход территории связан лишь с отчуждением активов «Гидравлики» к «Технодинамике», почему в кулуарах уже обсуждают стоимость будущей сделки (около 50 млн.рублей)?

почему в кулуарах уже обсуждают стоимость будущей сделки (около 50 млн.рублей)? Что намерен на этой земле делать новый владелец? По соседству с лагерем, напротив коттеджного поселка, уже есть брошенные, нефункционирующие лагеря. Не комфортнее ли проводить сделку с теми, на чьем балансе висят эти неиспользуемые территории? Тем более, что местное население уже который год обращают внимание властей на то, что разваленные здания стали местом проживания бомжей.

Соседние территории - сплошь бывшие ведомственные лагеря уфимских заводов Фото: Mkset.ru

По секрету всему свету

Начнем с того, что на «Гидравлике» все, как «воды в рот набрали». Председатель первичной профсоюзной ОО «УАП «Гидравлика» Республиканской Организации Башкортостана Российского Профсоюза Трудящихся Авиационной Промышленности И.В. Мещерякова, казалось даже удивилась расспросам корреспондента. «Конечно, дети отдыхают, все путевки на это лето реализованы, а про продажу лагеря я не слышала, обратитесь напрямую к генеральному директору», — посоветовала Ирина Викторовна.

Генеральный директор «Гидравлики» Виктор Новиков, как и ожидалось, конкретного ответа на вопрос не дал. Оно и было понятно, иначе эти слухи не возникли бы. Не скрывая раздражения, Виктор Алексеевич сказал:

«Я исполняю обязанности генерального директора уже с 2001 года. За эти почти 20 лет, не только про лагерь, даже про продажу завода слухи ходили неоднократно. Я не принимаю решение! Есть единственный акционер и собственник в Москве. Захочет продать лагерь, продаст! Я пока ни одного документа не видел, перед фактом поставят сообщу. Мне о решении не докладывают!».

Корреспондент спросил: «Значит, вы можете всех родителей успокоить? Решения о продаже нет? А то рассказывают, что вы сами показывали территорию лагеря Радику Султанову, это правда?». Виктор Новиков ответил: «Я ему не показывал. Эту территорию кто только не смотрел, туда многие приезжают, я вот тоже дочь навещал…»

Ни пресс-служба, ни отдел закупок никаких комментариев не дали. Правда, направили к их непосредственным московским руководителям в «Технодинамике».

Первым делом самолеты…

Стоит заметить, что на день защиты детей в 2013 году пресс-служба «Ростеха» опубликовала позитивное праздничное сообщение: «Продуманная социальная политика — важная составляющая для любой современной компании. В структуру Ростеха входят предприятия с высокой социальной ответственностью, которые уделяют большое внимание программам для поддержки детей… Молодежные организации и лагеря отдыха — традиция, заложенная прошлым. Насколько хорошо работает инфраструктура, обеспечивающая досуг детей, это другой вопрос. Предприятия Ростеха не оставляют без внимания эту проблему и принимают ряд мер, чтобы обеспечить детям наиболее комфортные условия».

Возможно, это действительно так. Потому что о детском лагере «Солнечный», который принадлежит Заводу им. В. А. Дегтярёва (ОАО «ЗиД» — российский оборонный завод, главное промышленное предприятие города Коврова — ред.) рассказывают, что он значительно комфортнее зарубежных. Неоднократно в гости к ребятам приезжал и генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемезов.

Было бы здорово, если бы господин Чемезов взял «под крыло» башкирские «Алые паруса». Но тогда их может постичь та же участь, что и другого лагеря, также принадлежащего оборонному предприятию МПО имени И. Румянцева (Корпорация «Ростех»). Оздоровительный лагерь «Зеленый бор» расположен в одном из живописнейших уголков Подмосковья. Каждое лето здесь отдыхали около 1500 детей. Лагерь состоял из 5 кирпичных спальных корпусов со всеми удобствами, столовой на 650 мест, клуба, Дома детского творчества, летнего театра, спортивного комплекса, игротеки, мини-зоопарка. В зимние каникулы двери «Зеленого бора» были также открыты для ребят. Начиная с февраля, каждые выходные в «Зеленый бор» осуществлялись заезды для работников завода и их семей. Попал в список объектов отчуждения и закрыт с 21 августа 2013 года.

Кто станет хозяином лагеря на чесноковской горе?

По сообщению нашего источника, покупателем может оказаться бизнесмен и миллиардер, владелец предприятий «Салаватстекло», «Саратовстройстекло», «ИсКож» и «УЗЭМИК» Радик Султанов, до которого дозвониться, чтобы выяснить его намерения не удалось. Мы подумали, что быть может его коллега, генеральный директор «Салаватстекла» Сергей Агуреев в курсе ближайших финансовых сделок, но и он отказался комментировать, предложив позвонить помощнику Султанова.

Секретарь Радика Ирековича, созвонившись с ним по просьбе Медиакорсети, наконец, произнесла: «Когда вернется неизвестно, обратитесь с письменным запросом». Дважды говоря со своим секретарем по нашей просьбе, при отсутствии желания приобретать землю в Чесноковке, можно ли было об этом просто сообщить и опровергнуть слухи? Когда уже мы научимся беречь деревья и не рубить лес ради запросов?

Раскрываем карты

Москвичи сообщили, что начальник Управления имущественным комплексом Дмитрий Ефремов в отпуске. Руководитель пресс-службы «Технодинамики» Анастасия Воскресенская и её коллега Дмитрий Пунин взялись помочь с ответом на запрос. С учетом современных коммуникаций и привычного диалога журналистов и чиновников/бизнесменов, пресс-служба предприятия показала просто мастер-класс. Ответ был готов через 16 часов после обращения, и он стоил того, чтобы его дождаться».

Планы «Технодинамики» относительно лагеря «Алые паруса»

«Расположенный в пос. Чесноковка Уфимского района имущественный комплекс был передан на основании акта-приема передачи и используется до настоящего времени в целях организации летнего отдыха детей как работников АО «УАП «Гидравлика», так и иных желающих.

На вопрос о переходе предприятия и передачи территории лагеря третьим лицам сообщаем, что на сегодняшний день отчуждение акций АО «УАП «Гидравлика» третьим лицам в стратегических планах развития не стоит.

Вместе с тем, в связи с отсутствием в бюджете Общества источников финансирования и в целях минимизации затрат на содержание имущественного комплекса, проводится обсуждение о признании детского лагеря непрофильным активом Общества.

Утвержденная процедура отчуждения непрофильных активов АО «УАП «Гидравлика» призвана исключить возможность заключения исключительных договоров реализации и предусматривает проведение аукциона.

В случае формирования предмета договора купли-продажи указанного объекта для аукциона, имущественный комплекс будет определен как детский лагерь, предназначенный для отдыха и оздоровления детей.

В случае поступления предложений в Общество относительно инвестиций в детский лагерь, акционер Общества готов рассмотреть и принять последовательные решения о привлечении инвестиций.

Относительно заключения краткосрочного договора с персоналом лагеря сообщаем, что договор аренды с ООО «Алые паруса» был заключен на срок по требованию арендатора, то есть по требованию ООО «Алые паруса»».

Выводы делайте сами. Персонал лагеря сам решил сложить паруса?!

Напоследок сообщим вам миссию холдинга «Технодинамика» (корпорация «Ростех»):

Аэрокосмическая промышленность находится на острие научно-технического прогресса. Покорение пространств требует решения нетривиальных задач и динамичного развития технических знаний.

Мы верим, что человеческая мысль способна творить чудеса.

Мы согласны с необходимостью покорять пространства. Тысячи детей в Башкирии и их родители сейчас тоже надеются на чудо и верят, что «Технодинамика» найдет возможности строить самолеты, не ломая детские мечты.

24 июля на территории лагеря состоится закрытие второй смены. Дети представят вниманию шесть спектаклей. Какой будет роль Гидравлики в обеспечения отдыха детей в Башкирии узнаем позже.