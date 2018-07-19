Врача из Башкирии поддерживают флешмобом #АнестезиологТожеЧеловек

Флешмоб в поддержку анестезиолога из Учалов поддерживают врачи во всей России – количество фотографий увеличивается с каждым днем.

В сети начали появляться фотографии медицинских работников, которые своими селфи с рабочих мест пытаются достучаться до людей и доказать, что анестезиолог не заслужил доследственной проверки по факту единственной фотографии, выложенной в интернете.

Напомним, врач анестезиолог-реаниматолог опубликовал в социальных сетях фото со своим пациентом, находящимся под наркозом. ПО данному факту началась доследственная поверка. Врачу будет дана юридическая оценка по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Флешмобом #АнестезиологТожеЧеловек врачи из разных уголков России поддерживают своего коллегу, которого обвиняют в нарушении медицинской этики.

По предварительной информации пресс-службы СКР по РБ, врач анестезиолог-реаниматолог одной из городских больниц республики разместил на личной странице в социальной сети свою фотографию, снятую на фоне проводимой хирургической операции.