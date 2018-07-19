Владимирская область, меняемся к лучшему: 388 лифтов заменили в процессе капремонта
В течение всего периода выполнения программы капитального ремонта во Владимирской области было заменено 388 лифтов. Благодаря этому была купирована одна из главных проблем региона. Только для этой цели истратили 700 миллионов рублей.
В новых лифтовых механизмах будет табло с подсветкой, а цифры и надписи на кнопках будут продублированы шрифтом Брайля. Одна такая конструкция обойдется в сумму более чем 1,5 миллиона рублей. Данные лифты будут пригодными для эксплуатации в течение четверти века. Если осуществлять своевременный ремонт, срок использования может возрасти еще на пять лет. Бонусная программа Фонда позволила не только установить новые лифты, но и починить крыши и фасады старых строений. Каждый год под действие этой программы попадает примерно 30 домов, жильцы которых исправно платят за капремонт. Первый раз за все время показатель собираемости платежей достиг 100%.
Кроме этого, в краткосрочный план ремонта на текущий год вошли еще 534 жилых дома. Только для 50% из этих объектов подрядчики подготовили сметы проектов и документацию. Другие сейчас находятся на аукционе либо согласовании.