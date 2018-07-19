Владимирская область, меняемся к лучшему: 388 лифтов заменили в процессе капремонта

В новых лифтовых механизмах будет табло с подсветкой, а цифры и надписи на кнопках будут продублированы шрифтом Брайля. Одна такая конструкция обойдется в сумму более чем 1,5 миллиона рублей. Данные лифты будут пригодными для эксплуатации в течение четверти века. Если осуществлять своевременный ремонт, срок использования может возрасти еще на пять лет. Бонусная программа Фонда позволила не только установить новые лифты, но и починить крыши и фасады старых строений. Каждый год под действие этой программы попадает примерно 30 домов, жильцы которых исправно платят за капремонт. Первый раз за все время показатель собираемости платежей достиг 100%.