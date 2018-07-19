В Башкирии задержали директора, не платившего зарплату больше двух месяцев

С марта по декабрь 2017 года, директор предприятия "ГПА-Башнефтестройналадка", зная о задолженности перед 115 работниками на 3 млн рублей, не принял мер по ее погашению.

Подозреваемого задержали. Следователи проводят дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В ходе этих работ задолженность частично погашена. В настоящее время приставы передают на торги арестованное имущество предприятия для окончательного расчета с работниками.

Как сообщает Следком России по Рб, за первую половину 2018 года возбуждено 34 уголовных дела по факту невыплаты заработной платы. Работникам вернули около 4,5 млн рублей, а также был наложен арест на имущество на общую сумму 13 млн рублей. О том, что им не платят зарплату, за это же время заявили 266 граждан.