«Россети» обеспечивали бесперебойную работу объектов на ЧМ-2018

По словам генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, во время ЧМ-2018 компании группы «Россети» обеспечивали надежное электроснабжение как спортивных объектов, так и всей инфраструктуры городов, где проходили матчи. Ливинский отметил, что добиться такого высокого результата удалось благодаря современному оборудованию, инновационным технологиям, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса, а также хорошей подготовке слаженного персонала. Гендиректор «Россетей» поблагодарил всех сотрудников компании за ответственность и профессионализм.