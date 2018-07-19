«Россети» обеспечивали бесперебойную работу объектов на ЧМ-2018
Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков, которые в течение всего Чемпионата мира по футболу не допускали нарушений электроснабжения, которые бы повлияли на функционирование стадионов и других объектов.
Как сообщает издание «Новые известия», министр особенно поблагодарил сотрудников компании «Россети» и ее дочерних предприятий МРСК, ФСК.
По словам генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского, во время ЧМ-2018 компании группы «Россети» обеспечивали надежное электроснабжение как спортивных объектов, так и всей инфраструктуры городов, где проходили матчи. Ливинский отметил, что добиться такого высокого результата удалось благодаря современному оборудованию, инновационным технологиям, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса, а также хорошей подготовке слаженного персонала. Гендиректор «Россетей» поблагодарил всех сотрудников компании за ответственность и профессионализм.
Всего для проведения мундиаля «Россети» построили и реконструировали 57 объектов электросетевого хозяйства. В обслуживании объектов было задействовано более 4,8 тысячи сотрудников сетевых компаний и свыше тысячи единиц спецтехники.