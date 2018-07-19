НДС по tax free в России разрешат возмещать наличными

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Министерство финансов РФ подготовило законопроект, позволяющий иностранным гражданам получать наличные из касс возмещения НДС при вывозе товаров, купленных в розницу на территории страны (система tax free).
Пока по действующему законодательству такое возмещение можно получить исключительно безналичным путем, пишет RNS. Законопроект также предполагает возможность выдачи из касс компаний-резидентов наличной иностранной валюты, в случае заграничной командировки сотрудников.
Еще одно предложение минфина – предоставить возможность получения и внесения юрлицами иностранной валюты непосредственно из кассы казначейства РФ. Предусмотрено это только для случаев, которые обговорены в законодательстве, например, если речь идет о внесении конфискованной валюты.
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