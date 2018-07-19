НДС по tax free в России разрешат возмещать наличными

Пока по действующему законодательству такое возмещение можно получить исключительно безналичным путем, пишет RNS . Законопроект также предполагает возможность выдачи из касс компаний-резидентов наличной иностранной валюты, в случае заграничной командировки сотрудников.

Еще одно предложение минфина – предоставить возможность получения и внесения юрлицами иностранной валюты непосредственно из кассы казначейства РФ. Предусмотрено это только для случаев, которые обговорены в законодательстве, например, если речь идет о внесении конфискованной валюты.