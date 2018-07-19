МЧС предупреждает: 20 июля в Башкирии ожидается ураганный ветер

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Об ухудшении погоды предупреждают на всей территории республики. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с.
Региональный МЧС объявил экстренное предупреждение из-за грозы, ливней и шквалистого усиления ветра, порывы которого местами завтра, 20 июля, могут достигать 20 м/с.
Сотрудники ведомства просят быть осторожным на улице и соблюдать меры безопасности.
Напомним, вчера в Ишимбайском районе сильный ветер срывал крыши домов. Пострадавших нет.
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