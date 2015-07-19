Водительница, не пропустившая на дороге автобус, погибла сама и погубила двух подруг

По предварительным данным, виновницей аварии стала водительница южнокорейского автомобиля. Дама, вырулившая со второстепенной дороги от деревни Николаевка в сторону села Курасково на перекрестке Авдон-Подымалово не остановилась и не пропустила транспортные средства, двигавшиеся по главной дороге. На беду на пути у девушки оказался автобус, правил дорожного движения не нарушавший. Но в неизбежном столкновении с многотонной махиной у находившихся в легковушке четырех представительниц прекрасного пола не было шансов спастись. Так как ЗАЗ Chance расплющило всмятку, водительница и три дамы, сидевшие с правой стороны, скончались на месте, одна из девушек выжила, но в тяжелом состоянии оказалась в больнице.