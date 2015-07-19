Водительница, не пропустившая на дороге автобус, погибла сама и погубила двух подруг
Страшная авария случилась в ночь с субботы на воскресенье в Уфимском районе Башкирии. Около трех часов ночи 19 июля на 20-м километре дороги Авдон-Подымалово столкнулись ЗАЗ Chance и автобус марки «Мерседес». В легковом авто находились четыре девушки, трое из них погибли. Одна пассажирка в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме.
По предварительным данным, виновницей аварии стала водительница южнокорейского автомобиля. Дама, вырулившая со второстепенной дороги от деревни Николаевка в сторону села Курасково на перекрестке Авдон-Подымалово не остановилась и не пропустила транспортные средства, двигавшиеся по главной дороге. На беду на пути у девушки оказался автобус, правил дорожного движения не нарушавший. Но в неизбежном столкновении с многотонной махиной у находившихся в легковушке четырех представительниц прекрасного пола не было шансов спастись. Так как ЗАЗ Chance расплющило всмятку, водительница и три дамы, сидевшие с правой стороны, скончались на месте, одна из девушек выжила, но в тяжелом состоянии оказалась в больнице.
По словам матери выжившей Алины Усмановой, в третьем часу ночи девушки... учились вождению, гоняя по проселочным дорогам. Так что скорее всего за рулем сидела дама, не имевшая прав.
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