В Уфе шестилетний ребёнок прогулялся по подоконнику пятого этажа

Напомним, что по данным прошлогодней статистики при падении из окон в Башкирии погибли восемь детей, а травмы получили — 23. О том, какое наказание предусмотрено для родителей, не уследивших за своим чадом, Mkset рассказывал здесь. Также отметим, что случаи падения несовершеннолетних детей из окон уже были зафиксированы в этом году. Некоторые из инцидентов закончились трагедией.