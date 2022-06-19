В Уфе шестилетний ребёнок прогулялся по подоконнику пятого этажа

Непринужденную прогулку шестилетнего мальчика по оконному карнизу на пятом этаже дома по улице Ферина засняли и опубликовали в соцсетях местные жители.
Сообщается, что на публикацию в соцсетях отреагировали спасатели. Как сообщают в УГЗ Уфы, по прибытии на место пострадавших обнаружено не было — мальчик 2016 года рождения, будучи под присмотром бабушки, воспользовался моментом пока та была в ванной и совершил свою экстремальную прогулку.
Напомним, что по данным прошлогодней статистики при падении из окон в Башкирии погибли восемь детей, а травмы получили — 23. О том, какое наказание предусмотрено для родителей, не уследивших за своим чадом, Mkset рассказывал здесь. Также отметим, что случаи падения несовершеннолетних детей из окон уже были зафиксированы в этом году. Некоторые из инцидентов закончились трагедией.