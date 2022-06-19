«Как курица с яйцом»: что мешает в течение 15 лет достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе

Много чудес

Сам Ильдар Ишеев заявляет, что при строительстве мечети произошло «много чудес». Однако со стороны его компании траты были прозрачными, уверяет он. Теперь, по словам руководителя генподрядчика, ему лишь важно, чтобы объект был завершен. Компания стала участником десятков судебных разбирательств, с нее требуют выплаты по долгам субподрядчики — весь этот комплекс нерешенных вопросов можно будет урегулировать с приходом нового инвестора, считает Ишеев. Уже много лет он «носится с мечетью, как курица с яйцом, и никак не может его снести», отметил руководитель.