Грант в размере 119 миллионов рублей получил Евразийский НОЦ В Уфе

Грант в размере 119 миллионов рублей получил Евразийский НОЦ В Уфе
Грант в размере 119 миллионов рублей получил Евразийский НОЦ В Уфе
Сегодня, 16:36ОбществоАзамат НуховФото: Надежда Суржина / 1MI
О многомиллионном гранте, выделенном правительством РФ для развития Евразийского научно-образовательного центра, сообщил 18 июня в соцсетях глава региона Радий Хабиров

Управляющей компании научно-образовательного центра Башкирии выделен был грант в размере 119 миллионов рублей. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Как сообщил Радий Хабиров, средства будут направлены на такие цели, как: повышение компетенций учёных, и преподавательского состава вузов, а также на развитие сетевых образовательных программ и стажировок.

Всего гранты получили 15 научно-образовательных центров по всей стране. Отмечается, что в зависимости от уровня достижений размер грантов может варьироваться от 55 млн до 119 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что реализация проекта Евразийского научно-образовательного центра оценивается в 18 миллиардов рублей. Также ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал, как будет выглядеть НОЦ.

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