Жителям ХМАО бесплатно раздадут многоразовые маски

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Власти Сургутского района ХМАО будут бесплатно раздавать многоразовые лицевые маски жителям муниципалитета. Такое решение было принято для противодействия распространения коронавируса.
Средства на приобретение масок были выделены из бюджета региона, сообщает 18 июня infox.ru. Около миллиона рублей за них было перечислено производителю из Белого Яра.
Всего власти района приобрели 23,5 тысячи масок. Отмечается, что главы районных поселений уже получили предназначенные им партии. Распределение шло в зависимости от численности населения и текущей эпидемиологической ситуации в каждом муниципалитете.
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