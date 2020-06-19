За поправки в Конституцию в Башкирии будут голосовать неделю
Сегодня, 12:08ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Голосование за поправки в Конституцию на территории Башкирии продлится целую неделю. По словам главы региона Радия Хабирова, такая мера необходима для сохранения социальной дистанции в участках голосования. Более того, создана возможность проголосовать на дому.
Участки, где состоятся голосования за попроавки в главный документ страны, постепенно начали обеспечиваться средствами дезинфекции, масками и защитными очками. Каждые два часа помещения будут подвержены очистке.
Радий Хабиров настроен оптимистично: по его словам, явка будет не менее 70%.
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