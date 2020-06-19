За поправки в Конституцию в Башкирии будут голосовать неделю

Голосование за поправки в Конституцию на территории Башкирии продлится целую неделю. По словам главы региона Радия Хабирова, такая мера необходима для сохранения социальной дистанции в участках голосования. Более того, создана возможность проголосовать на дому.

Участки, где состоятся голосования за попроавки в главный документ страны, постепенно начали обеспечиваться средствами дезинфекции, масками и защитными очками. Каждые два часа помещения будут подвержены очистке.