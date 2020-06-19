«Я хочу выбросить красный диплом БГПУ»: уфимка обвинила доцента вуза в плагиате

Уфимка, выпускница-магистрантка Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы Райса Мухина обвинила членов выпускной квалификационной комиссии в плагиате своей научной работы, посвященной грамматике английского языка.

По ее словам, проблему она «вынашивала целых 2,5 года и больше терпеть ее и молчать о ней она не в силах» — девушка опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях, а также написала открытое письмо ректору университета и главе республики с целью предотвратить возможные подобные случаи у будущих абитуриентов. В письме она подробно рассказала о случившемся.

«Меня восхищала честность без коррупции»

«Вы все знаете, я — отличница. Красный диплом для меня как самый красивый цвет победы над собой, ленью, обстоятельствами. Он — наследие для моих детей и внуков. Блестяще закончив бакалавриат БГПУ, я сразу поступила в магистратуру.

В период написания диплома я летала стюардессой и наверно какие-то коллеги подтвердят, что на отельной койке я всегда сидела за дипломной работой, проводя эксперимент над английскими глаголами оценки с иностранными информантами. К защите диплома я специально уволилась и заболела самым тяжёлым гриппом в моей жизни. В предобморочном состоянии с кровью в моче я как сумасшедшая писала практическую часть в 5 утра, так как я — сова и это чёртово вдохновение доходило только под утро.

Я готовилась к экзаменам со всей серьёзностью, а часто бывало, что мне ставили автоматом. Преподаватели всегда относились ко мне по особенному хорошо и я чувствовала, что это я заслуживаю сама своими стараниями в учебе. Мне нравилась честность без какой-либо коррупции. Это меня восхищало.

В итоге я закончила бакалавриат с этой работой в 2015 году и получила красный диплом. Сразу же поступила в магистратуру, чтобы продолжить свою научную работу.

В октябре 2017 года руководителем моей магистерской диссертации была назначена доцент Ольга Дудочкина. Сроки до защиты были короткие. Приступив сразу же к работе я наткнулась в поисковике на текст ВКР бакалавриата в электронном научном журнале. Как оказалось, это была статья под авторством Н. В. Волковой, О. Г. Дудочкиной, Е. А. Мартинович. В тексте каждое слово совпадало с моим текстом ВКР бакалавриата. Все мои разработки с таблицами, объяснениями к ним были скопированы. Выяснилось, что Волкова опубликовала мою статью через год после моего выпуска в 2016. Они принесли извинения, пообещали исправить. В марте 2018 года статья была отозвана, хоть и до сих пор в открытом доступе под чужим авторством. И на этом все…

Через два месяца я уехала из страны и все эти годы я просыпаюсь и засыпаю с этой несправедливостью в нашем государстве. Сначала я просто хотела поскорее избавиться от этого прилипшего ни с чего ни с того негатива. Я не хотела иметь этих черствых людей в своей жизни, судиться, спорить, доказывать правительству о том, кого они выбрали в чины. Мое состояние отвратное

«, — сокрушается Райса Мухина.

В завершение она вновь добавила, что своей целью видит «предупредить абитуриентов от организованных преступных группировок» и даже пообещала избавиться от своего красного диплома:

«Чтобы от высокой должности не болели „синдромом величия“, чтобы не было стыдно за управленцев (дело о главвраче респ.больницы), чтобы уважали и защищали обе стороны (вот если бы была видеозапись защиты квалификационной работы), чтобы молодые люди учились не за диплом, а за содержание себя, которое они приобретают по окончанию университета. Я хочу выбросить свой диплом»

, — пишет выпускница, которая, отметим, работает по специальности в Китае.

«Все зависит от политической воли»

Адвокат Рамиль Гизатуллин убежден, что в этом конфликте необходима «политическая воля» — в данном случае со стороны руководства кафедры или университета.

«В любом случае подлинное авторство доказать возможно, если имеются все необходимые для этого документы. А они, как я понимаю, как раз имеются. Все зависит от политической воли. Помните, по факту массового заражения коронавирусом в РКБ долгое время, несмотря на многочисленные жалобы, не возбуждали уголовное дело. Потому что сверху не было такой установки, команду просто никто не дал. Поэтому есть смысл обратиться в ректорат, минобразования республики, минпросвещения России. Даже если она находится в настоящее время в другой стране, работу по защите права можно вести дистанционно».

По словам Рамиля Гизатуллина, в данном случае можно справедливо надеяться на возмещение компенсации морального вреда — на уголовное дело рассчитывать не стоит.

Медиакорсеть обратилась за комментарием к заведующему кафедры межкультурной коммуникации и перевода, доценту Олегу Шабанову в его личную электронную приемную, однако ответа пока не получила.

В пресс-службе университета нам сообщили, что передали наши вопросы руководству вуза.

«Мы передали сообщение выпускницы Райсы Мухиной руководству университета. Подобные заявления требуют тщательной проверки с привлечением экспертов. Только после проведения разбирательства можно будет дать объективную оценку приведенного заявления и принять соответствующие решения. Благодарим вас за желание установить истину и просим воздержаться от преждевременных выводов. Пока данная информация проверяется, мы воздержимся от комментариев», — сообщили Медиакорсети.

Отметим, что наша редакция готова предоставить возможность высказаться всем вышеупомянутым участникам конфликта.