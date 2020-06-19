Врач-психотерапевт рассказал о возможном росте преступности в период пандемии
По словам врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, пандемия COVID-19 спровоцировала у жителей России психологические и психические расстройства, а также повышенную тревожность. Это может побудит некоторых из них к совершению преступлений после того, как ограничения будут сняты.
Как пояснил Федорович, человеку необходимы контакты с другими людьми. Виртуальное общение не способно заменить живое. Поэтому в период самоизоляции у многих наступил эмоциональный голод, сообщает News.ru.
Всё это приводит к более плотным взаимодействием с собственным подсознанием, поэтому может стать причиной появления или обострения психологических и даже психических расстройств, подчеркнул врач. Ситуацию могут усугубить такие факторы, как финансовые проблемы и необходимость нахождения вместе с родственниками в ограниченном пространстве.
Федорович рассказал, что проблемы могут наблюдаться в основном у лиц с тревожно-мнительным складом личности. Они рискуют столкнуться с тревожными расстройствами и паническими атаками. Также под угрозой находятся россияне, страдающие алкоголизмом или шизофренией и те, кто склонен к агрессии.