Врач-психотерапевт рассказал о возможном росте преступности в период пандемии

Как пояснил Федорович, человеку необходимы контакты с другими людьми. Виртуальное общение не способно заменить живое. Поэтому в период самоизоляции у многих наступил эмоциональный голод, сообщает News.ru.

Всё это приводит к более плотным взаимодействием с собственным подсознанием, поэтому может стать причиной появления или обострения психологических и даже психических расстройств, подчеркнул врач. Ситуацию могут усугубить такие факторы, как финансовые проблемы и необходимость нахождения вместе с родственниками в ограниченном пространстве.