Власти Нижегородской области разрешили работу летних кафе

Владельцы заведений общепита с 1 июня начали монтаж летних веранд. Теперь эти площадки начнут работать. Однако для посетителей летних кафе есть некоторые ограничения. Так, за одним столом могут сидеть не более четырёх человек. Таким образом, банкеты пока остаются под запретом.