Власти Нижегородской области разрешили работу летних кафе

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с 18 июня снял ограничения на работу летних кафе и веранд.
Соответствующее изменение он внёс в указ о повышенной готовности, сообщает infox.ru.
Владельцы заведений общепита с 1 июня начали монтаж летних веранд. Теперь эти площадки начнут работать. Однако для посетителей летних кафе есть некоторые ограничения. Так, за одним столом могут сидеть не более четырёх человек. Таким образом, банкеты пока остаются под запретом.
Рекомендации Роспотребнадзора предусматривают начало работы сферы общепита лишь на третьем этапе снятия ограничений. По словам Никитина, открытие летних террас стало возможным благодаря его договоренности с главным санитарным врачом РФ.
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