В центре Уфы до октября перекроют три улицы из-за ремонта

Движение ограничат на улицах Вавилова, Пушкина и Гафури следующим образом:

— на участке от перекрестка ул. Вавилова и Пушкина вдоль административного здания по ул. Пушкина, 42 — с 21 часов 17 июня до 21 часов 16 августа на всю ширину проезжей части;

— по ул. Вавилова вдоль административного здания по улице Пушкина, 42 — с 21 часов 16 августа по 21 часов 9 октября;

— на ул. Пушкина на всю ширину проезжей части от перекрестка ул. Пушкина и Гафури до административного здания по ул. Пушкина, 42 — с 21 часов 20 июля до 21 часов 16 августа. На данном участке движение транспорта будет организовано через проезд вдоль жилого дома № 19 по ул. Гафури;

— по ул. Гафури от дома № 19 (две полосы по нечетной стороне) до дома № 21 — с 21 часов 27 июля до 21 часов 9 октября;

— по ул. Гафури в створе ул. Пушкина и Гафури (две полосы по нечетной стороне) до жилого дома № 21 по ул. Гафури — с 21 часов 16 августа до 21 часов 9 октября.