В центре Уфы до октября перекроют три улицы из-за ремонта
За этот период времени планируется реконструировать тепловую сеть на данных участках города.
Движение ограничат на улицах Вавилова, Пушкина и Гафури следующим образом:
— на участке от перекрестка ул. Вавилова и Пушкина вдоль административного здания по ул. Пушкина, 42 — с 21 часов 17 июня до 21 часов 16 августа на всю ширину проезжей части;
— по ул. Вавилова вдоль административного здания по улице Пушкина, 42 — с 21 часов 16 августа по 21 часов 9 октября;
— на ул. Пушкина на всю ширину проезжей части от перекрестка ул. Пушкина и Гафури до административного здания по ул. Пушкина, 42 — с 21 часов 20 июля до 21 часов 16 августа. На данном участке движение транспорта будет организовано через проезд вдоль жилого дома № 19 по ул. Гафури;
— по ул. Гафури от дома № 19 (две полосы по нечетной стороне) до дома № 21 — с 21 часов 27 июля до 21 часов 9 октября;
— по ул. Гафури в створе ул. Пушкина и Гафури (две полосы по нечетной стороне) до жилого дома № 21 по ул. Гафури — с 21 часов 16 августа до 21 часов 9 октября.
Напомним, в настоящее время на долгий срок перекрыт участок улицы Комсомольской. До 15 июля от бульвара Хадии Давлетшиной до ул. Бессонова и от ул. 50 лет СССР до улицы Шафиева. Кроме того, до декабря ограничено движения по двум полосам четной стороны из-за устройства ливневки и инженерных коммуникаций от ул. 50 лет СССР до Шафиева.