В России сделали свыше 16,3 млн тестов на коронавирус

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России провели более 16,3 млн лабораторных исследований на определение новой коронавирусной инфекции. Такие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последние сутки было проведено более 330,2 тыс. тестов на выявление COVID-19.
Как пишет RNS, в целом по РФ по данным на 19 июня под наблюдением медиков остается 310 456 человек.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей