В Башкирии выросло число пациентов с коронавирусом, которые помещены на ИВЛ
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших новой коронавирусной инфекцией.
По информации ведомства, в республике по состоянию на 13:00 19 июня подтверждено 4792 случая коронавируса, как и сообщалось ранее. Подтверждено также, что количество новый выявленный пациентов с COVID-19 составляет 62 человека.
Всего госпитализировано в стационарах 770 человек, в тяжелом состоянии 38 человека, на аппаратах ИВЛ помещено 13 человек. Это количество выросло по сравнению со вчерашним днем. Амбулаторно, по данным ведомства лечатся 1737 человека с легкой формой заболевания.
Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 140. Все они обследованы на COVID-19. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 85.
Количество умерших от новой коронавирусной инфекции осталось прежним – 18 человек. Отметим, что это число не меняется уже несколько недель. Последней в списке оказалась медсестра Елена Никонорова, которую включили в список последней. Известно также о смерти водителя Радика Исхакова. Всего известно о четверых медиках, смерть которых так или иначе связана с коронавирусом.