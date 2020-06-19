В Башкирии начали больше тратить на приемы делегаций и подарки для гостей

В Башкирии правительство республики решило увеличить бюджет, расходуемый на прием важных политических гостей и делегаций. Как сообщает издание Коммерсантъ-Уфа, старые нормативы действовали с 2005 года. Новый же документ был подписан 18 июня.

Так, например, на обед или ужин гостя среднего или высшего ранга вместо 4,4 тысяч рублей будут тратить в среднем 6 тысяч рублей. Фуршет правительству обойдется также на 1,5 тысячи дороже – до 5 тысяч рублей на каждого гостя. Для иностранных гостей цены также подорожали – с 3,5 до 5 тысяч рублей, фуршет будет стоить 3 тысячи рублей, а кофе-брейк вместо 500 – 750 рублей.

На сувенирах для глав, руководителей правительств, министров, членов парламентов, гостей высшей категории из других стран и РФ также решили не экономить. Если раньше на эти темы тратили 5 тысяч, то теперь лимит увеличен до 10,9 тысяч рублей.