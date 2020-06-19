В Башкирии детям запретят продавать изделия с сжиженным газом

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что речь идет о продаже баллонов для туристических и бытовых плит, газовых зажигалок и любых емкостей с сжиженным газом. Он отметил, что на введение запрета подтолкнул рост новой формы токсикомании – сниффинга.

– Дети вдыхают газ из баллонов для заправки зажигалок, туристических плит. Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает краткосрочную эйфорию и одновременно влечет за собой рвоту, головокружение, гипоксию. Погибают нервные клетки, от чего человек теряет умственные способности. Кроме того, сниффинг может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу, – пояснил Толкачев.