Трамп озвучил условие своего поражения на выборах президента

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Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что голосование по почте на выборах президента может выступить единственным условием его поражения.
«Голосование по почте – единственный вариант для меня потерпеть поражение. Поскольку демократы прибегают к обману и грабежу. Они не отправляют бюллетени в ряд районов, в основном - в республиканские районы. Незаконного голосования очень много", - заявил он в интервью одной из газет.
Как пишет RNS, также Трамп сказал, что его соперник на выборах, бывший вице-президент США Джо Байден слабее Хиллари Клинтон, которая выдвигалась в президенты от партии демократов в 2016 году.
Выборы в США пройдут 3 ноября этого года.
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