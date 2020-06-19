Трамп озвучил условие своего поражения на выборах президента

«Голосование по почте – единственный вариант для меня потерпеть поражение. Поскольку демократы прибегают к обману и грабежу. Они не отправляют бюллетени в ряд районов, в основном - в республиканские районы. Незаконного голосования очень много", - заявил он в интервью одной из газет.