Средств мало, и те не осваиваются: в Башкирии инвалиды годами ждут жилье вне очереди

Инвалид Андрей Титенко – бывший боевой летчик МЧС РФ, ветеран боевых действий. На службе он получил контузию и теперь страдает эпилепсией. В 2017 году Октябрьский районный суд столицы вынес решение, согласно которому Титенко имеет право на социальное жилье вне очереди. Однако это решение не исполняется по сей день. Как выяснилось, с такой проблемой столкнулся не только он: инвалидов-«внеочередников», чьи законные права не соблюдаются, только в Уфе – сотни. При этом, в Башкирии выделяется лишь 7% объема средств, необходимого для обеспечения жильем этой категории граждан, и то полностью не усваивается.

Три года в очереди на внеочередное жилье

- Свое тяжелое хроническое заболевание я получил при исполнении служебных обязанностей, - рассказывает Андрей Борисович. К сожалению, характер болезни таков, что исключает возможность совместного проживания граждан в одной квартире – это подтверждается постановлением правительства РФ №378 от 22 октября 2015 года.

Однако судьба мужчины сложилась так, что он вынужден со своей семьей – с женой и двумя несовершеннолетними детьми ютиться в 13,5 кв метрах чужого жилья. Квартира, которую сейчас делит семья Титенко с родителями жены, им не принадлежит.

Фото: Из личного архива Андрея Титенко

Бывший летчик три года назад обратился в суд. Его исковые требования к администрации города были удовлетворены: в ноябре 2017 года Октябрьский районный суд Уфы решил, что мэрия столицы должна предоставить инвалиду отдельное благоустроенное жилое помещение по договору социального найма вне очереди. С тех прошло несколько лет, но заветных ключей от своей квартиры Титенко так и не получил.

- Мое конституционное право на получение жилья вне очереди систематически нарушается. Администрация Уфы присылала отписки про очередность получения жилых помещений, несмотря на наличие судебного решения о внеочередном предоставлении жилья, - рассказывает он.

Не помогло и обращение к судебным приставам для принудительного исполнения решения суда. Мэрия предпочитала выплачивать штрафы приличного размера вместо того, чтобы выполнить судебное решение. Не помогло и обращение к Уполномоченному по правам человека в республике.

Успокоение для души Андрей Титенко находит в церковной службе Фото: Из личного архива Андрея Титенко

Год назад бывший военный обратился в Генпрокуратуру РФ, в надежде, что здесь помогут решить его проблему. Однако это завершилось тем, что его обращение было спущено в республиканскую прокуратуру, оттуда – к судебным приставам. Управление ФССП по РБ на этот раз выслал в мэрию предписание со сроком исполнения судебного решения. В администрации Уфы снова отказались, сославшись на отсутствие средств на приобретение жилья.

В сентябре Андрей Титенко обратился в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города. В феврале он получил постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Пришлось снова обратиться в суд, чтобы обжаловать это постановление. Неделю назад Советский районный суд Уфы вынес решение в нашу пользу, - рассказывает адвокат Титенко Екатерина Сивкова.

Отметим, что с момента написания заявления о возбуждении уголовного дела (27 сентября) до решения суда (11 июня) прошел почти год. Неизвестно, сколько еще пройдет, пока уголовное дело будет возбуждено, доведено до логического конца и семья бывшего военного летчика-инвалида переедет в свой уголок.

Средства на приобретение жилья не усваиваются

К сожалению, в Башкирии, как и в целом в России, инвалиды остаются наиболее незащищенными в социальном плане категорией людей. Бывшие военные – не исключение. Ранее Медиакорсеть рассказывала историю инвалида 2-й группы, боевого летчика, подполковника в запасе Захара Юнусова из Уфы, у которого дважды отобрали земельный участок и выгоняли из квартиры. Фирдавис Исламов из села Энергетик Краснокамского района, потерявший здоровье в Чечне, получает 5 тысяч в месяц и живет на средства 70-летней матери, потому что ему отказывают в инвалидности. С такой же ситуацией столкнулся 33-летний житель Нефтекамска, старший лейтенант Азат Шаймуратов, 9 мая 2016 года пострадавший в Чечне при теракте.

Несмотря на то, что механизм получения жилья для инвалидов предусмотрен законом, здесь есть свои особенности. Согласно статье 17 №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года, инвалиды принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Здесь не обговариваются критерии, по которым жилье могут получить только инвалиды определенной группы, основным критерием является дата постановки на учет.

Те граждане, что встали на учет до 1 января 2005 года, вправе получить денежные средства. За это отвечает Министерство социальной защиты. Инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жильем должны обеспечивать муниципалитеты, проще говоря, администрации.

В этом правиле есть исключение. В Жилищном кодексе прописано, что на получение жилья вне очереди могут рассчитывать инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. Как видим на примере истории Андрея Титенко, не все так просто.

Кроме того, Контрольно-счетная палата республики (КСП) в начале года сообщала, что в Башкирии выделяется лишь 7% объема средств, необходимого для обеспечения жильем инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, и то полностью не усваивается. Заместитель председателя КСП Альмир Газизов отметил, что за последние два года регион вернул в федеральный бюджет более половины объема субвенций, выделенных на обеспечение жильем инвалидов – речь идет о сумме порядка 39 млн рублей. Газизов констатирует, что в республике сложилась практика выделения жилья этой категории граждан только по судебным решениям. При этом, самый первый инвалид, вставший на учет, стоит в очереди с 1985 года, то есть 35 лет.

- Госкомитет по строительству ежегодно затягивает сроки по закупке помещений, аукционы инициируются не ранее июля месяца и в большинстве случаев проводятся в конце года, - цитирует слова заместителя председателя КСП «Ъ-Уфа».

В Контрольно-счетной палате также установили, что в течение двух лет 12 муниципалитетов не выделяли субвенции для обеспечения инвалидов жильем. В Уфе с учета незаконно сняли 34 инвалида и семей с детьми-инвалидами.

В апреле текущего года Медиакорсеть сообщала, что по инициативе уфимской прокуратуры в столице Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении жилья инвалидам. В ходе проведения прокурорской проверки стало известно, что около 250 инвалидов, обладающие правом на внеочередное получение недвижимости, до сих пор остаются без жилья.

В связи с этим прокурор Уфы инициировал доследственную проверку и обратился в суд с требованием включить в бюджет дополнительное финансирование для приобретения жилья указанной категории граждан. Должностным лицам было предъявлено обвинение в халатности.

В пресс-службе республиканской прокуратуры Медиакорсети прокомментировали, что иск еще не рассмотрен, судебное заседание назначено на август.

Что касается Андрея Титенко, на запрос Медиакорсети в уфимской мэрии сообщили, что в 2019 году городу выделены субвенции для приобретения квартир.

- Администрацией Уфы было приобретено 45 квартир в микрорайонах «Кузнецовский затон» и «Затон», в том числе и для Титенко А.Б. Срок сдачи объектов – не позднее 30 ноября 2020 года. Учитывая вышеизложенное, решение суда о предоставлении Титенко А.Б. будет выполнено после передачи квартир в муниципальную собственность, - прокомментировала пресс-служба городской администрации.