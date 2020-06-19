Следователи проверяют непредоставление жилья сиротам в Башкирии

В пресс-службе комитета сообщили, что в Ишимбае проверяют сообщение о невыдаче жилья детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.

Следователи установили, что об этом стало известно из средства массовой информации. Сейчас в ведомстве проверяют, действительно ли было предоставлено жилье ненадлежащего качества. Планируется также дать правовую оценку должностным лицам. Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководстваследственного управления республики.

Медиакорсеть также сообщала историю о непредоставлении жилья инвалидам. Чтобы чиновники обратили на них внимание, инвалидам приходится добиваться справедливости через суд, но этот метод тянется на несколько лет и не всегда срабатывает.