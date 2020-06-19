Рядом с новым госпиталем в Уфе появилась антиковидная остановка

Администраторы паблика «Моя Уфа» в социальных сетях опубликовали фотографию новой остановки общественного транспорта, которая появилась в Уфимском районе.

Остановка с названием «Антиковидная» находится теперь возле открытого клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово.

Пользователи к такому креативу отнеслись довольно неоднозначно. Судя по комментариям, большинству оно показалось абсурдным.

– Полный абсурд а просто "больница инфекционная" нельзя написать или у дизайнеров в голове тоже ковид, и по полной. Рехнулись уже с этим ковидом, – негодуют местные жители.