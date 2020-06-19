Рядом с новым госпиталем в Уфе появилась антиковидная остановка
В социальных сетях появилась фотография с названием новой остановки, которая появилась около инфекционного госпиталя.
Администраторы паблика «Моя Уфа» в социальных сетях опубликовали фотографию новой остановки общественного транспорта, которая появилась в Уфимском районе.
Остановка с названием «Антиковидная» находится теперь возле открытого клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово.
Пользователи к такому креативу отнеслись довольно неоднозначно. Судя по комментариям, большинству оно показалось абсурдным.
– Полный абсурд а просто "больница инфекционная" нельзя написать или у дизайнеров в голове тоже ковид, и по полной. Рехнулись уже с этим ковидом, – негодуют местные жители.
Напомним, что ранее глава Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство названием остановки, отметив, что чиновники явно с ним поторопились, дав название «Инфекционная больница».