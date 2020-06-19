Радий Хабиров посвятил хвалебный пост Талгату Таджуддину
Глава Башкирии охарактеризовал Талгата Таджуддина, как невероятно мудрого человека.
По словам Радия Хабирова, со дня назначения Таджуддина в качестве «главного хранителя веры» прошло уже 40 лет. Глава отметил, что республике очень повезло с духовным наставником.
Он также не поскупился на эпитеты, давая характеристику Талгат-хазрату, описав его как достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека.
Руководитель региона отметил, что важно разнообразие в республике разных народов и вероисповиданий, и что каждый может получить поддержку от своих духовных лидеров. Напоследок Хабиров пожелал всем мира и добра.
Напомним, что в мое этого года президент России Владимир Путин наградил Верховного муфтия орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такая награда вручается за вклад в культурное и духовное развитие общества, укрепления мира и согласия, а также межнационального и межконфессиального мира.