Радий Хабиров посвятил хвалебный пост Талгату Таджуддину

По словам Радия Хабирова, со дня назначения Таджуддина в качестве «главного хранителя веры» прошло уже 40 лет. Глава отметил, что республике очень повезло с духовным наставником.

Он также не поскупился на эпитеты, давая характеристику Талгат-хазрату, описав его как достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека.

Руководитель региона отметил, что важно разнообразие в республике разных народов и вероисповиданий, и что каждый может получить поддержку от своих духовных лидеров. Напоследок Хабиров пожелал всем мира и добра.