Праздник не для всех: в ЗАГСах Башкирии ввели новые правила для регистрации браков

Согласно новым правилам, на регистрацию браков в ЗАГСы Башкирии теперь разрешают приходить родителям молодоженов, если они не старше 65 лет. Кроме того, там же могут присутствовать один фотограф и один видеограф. Как отмечают в Госкомитете РБ по делам юстиции, регистрация брака разрешена при условии соблюдения социальной дистанции.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса на церемонии бракосочетания было разрешено присутствовать лишь жениху и невесте — лишь в исключительных случаях. Всем молодоженам было предложено перенести церемонии с весны на лето, но уже в апреле в регионе прошло 137 церемоний.