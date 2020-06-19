На спиртоводочном комбинате в Башкирии приняли дополнительные меры против вируса

Сегодня, 19 июня, стало известно, что приостановлена работа Белебеевского филиала компании «Башспирт». Медиакорсеть обратилась за комментарием в пресс-службу АО «Башспирт».

В пресс-службе подтвердили, что, по данным Роспотребнадзора, у восьми работников Белебеевского спиртоводочного комбината подтвержден вирус COVID-19. Всего на больничных находятся 38 работников комбината.

Напомним, ранее мы уже сообщали об эпидемической ситуации на Белебеевском СВК. 9 июня главный инженер Белебеевского филиала АО «Башспирт» Николай Архипов рассказал, что тогда на больничных находились 32 человека из 311 сотрудников. По его словам, почти половина больничных сотрудников завода не связана с бронхиальными или легочными заболеваниями. Люди прервали работу по причине высокого давления, артрита, панкреатита, онкологии и других общих заболеваний, а также по уходу за ребенком. Тогда на комбинате была проведена дезинфекция рабочих мест сотрудников.

По уточненной информации, решение о проведении дополнительно полной дезинфекции на комбинате было принято руководством АО «Башспирт», чтобы обеспечить в дальнейшем безопасные условия для персонала.

— Производство на Белебеевском комбинате остановлено до понедельника, сегодня проводится дополнительная дезинфекция, тесты на COVID-19 сдали все контактировавшие с больными сотрудники. Результаты будут известны в понедельник, и тогда уже примем решение о дальнейшей работе филиала. Что касается коллег, которые находятся сейчас в больнице, мы следим за их состоянием, оно удовлетворительное, — сообщила пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева.

По информации центра по анализу распространения коронавируса в регионах количество выявленных носителей COVID-19 за сутки выросло на 62 человека. Таким образом, по состоянию на 19 июня, всего инфекцию обнаружили у 4792 человек. Известно также, что за сутки с выздоровлением выписали 85 человек. В последнее время эта цифра все чаще выше количество выявленных и занесенных в статистику заболевших.