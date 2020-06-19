МЧС: в Башкирии ночью температура опустится до минусовой

По информации пресс-службы башкирского главка МЧС, 20 июня ожидается похолодание. Со ссылкой на Башгидрометцентр сообщается о сильном ветре, заморозках в воздухе и на поверхности почвы в отдельных районах.

Вообщается, что порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. В восточных и южных районах сохранится пожароопасность, о которой предупреждалось ранее. Обещают, что заморозки достигнут 0, -2 градусов. На отдельных участках дорог обещают туман видимостью 500-1000 метров.

Спасатели напомнили, что при сильных порывах ветра нужно держаться в стороне от деревьев и электропередач, не парковать возле них автомобили. Выходя из дома лучше закрывать окна и балконы.