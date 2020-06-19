Известно, где в Башкирии чаще всего нарушали самоизоляцию

Известно, что всего в городские суды поступило 18 090 административных дел, наказание вынесли 12 048 жителям республики, из которых 2670 человек получили штраф и 5778 предупреждение.

Больше всего нарушений зафиксировали в Стерлитамаке – 1999, в Октябрьском районе Уфы – 1728, в Калининской район башкирской столицы – 11117, в Кировском районе – 1066, в Советском – 1002. Обжаловали постановления в Верховном суде всего 33 человека.

Напомним, сейчас в Башкирии штрафа за нарушение самоизоляции нет, однако можно получить наказание за отсутствие средств индивидуальной защиты. Пока что в Уфе подобные рейды все еще проводятся, в администрации сообщили, что они продлятся до конца июня. Недавно в Уфе проходил рейд, когда людей без масок не штрафовали, а дарили им средство индивидуальной защиты безвозмездно.