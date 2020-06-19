Более 53 тыс жителей Москвы стали участниками тестового голосования по поправкам

Как сообщает газета “Известия”, явка составила 7%. Тестовое голосование будет закрыто в 20:00 по московскому времени 19 июня.

Голосование стартовало 18 июня в 8:00 на платформе 2020og.ru. Так, в москвичи должны были ответить на вопрос что больше необходимо городу - новые парковки или зеленые насаждения.