Минприроды России рекомендует: Шиханы, объединяйтесь!

Активисты движения за сохранение шиханов получили ответ Минприроды России.

Им рекомендовано объединить все шиханы Башкирии в памятник федерального значения. «Минприроды Российской Федерации считает целесообразным создание ООПТ федерального значения на территории, на которой расположен шихан Куштау. Кроме того, при наличии согласования Республики Башкортостан, на территории шиханов возможно создание ООПТ федерального значения в рамках федерального проекта «Сохранения биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», — говорится в документе, подписанном директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Иваном Шмаковым Кроме того, рекомендуется сделать на Куштау ООПТ или лучше оформить все три шихана (Торатау и Юрактау уже являются памятниками природы и охраняются законом) комплексный памятник природы федерального значения. Врио Главы республики Радию Хабирову направлен запрос Минприроды РФ с просьбой предоставить позицию по рассматриваемому вопросу.

