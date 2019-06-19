Минприроды России рекомендует: Шиханы, объединяйтесь!

«Минприроды Российской Федерации считает целесообразным создание ООПТ федерального значения на территории, на которой расположен шихан Куштау. Кроме того, при наличии согласования Республики Башкортостан, на территории шиханов возможно создание ООПТ федерального значения в рамках федерального проекта «Сохранения биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», — говорится в документе, подписанном директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Иваном Шмаковым