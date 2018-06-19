В Уфе «футбольную сторублевку» продавали за 320 рублей
Сегодня, 13:30ОбществоМарат ГареевФото: newauction.ru
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Это почти самая дешевая цена в стране.
Наибольшее число объявлений о купле-продаже новых сторублевых купюр, посвященных чемпионату мира по футболу и выпущенных Центробанком 22 мая 2018 года, пришлось как раз на день открытия мундиаля. Об этом сообщает сервис бесплатных объявлений Юла.
Причем, в Уфе «футбольную сторублевку» можно купить по одной из самых низких цен – «всего» за 320 рублей. Это более чем в полтора раза дешевле, чем в среднем по стране.
Да и спрос в Уфе на сувенирные, хоть и действующие купюры, не большой. Видимо, по причине того, что в Уфе матчи чемпионата мира не проводятся. По той же причине – потому что там эти матчи проводятся – наибольший спрос на «спортивные деньги» оказался в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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