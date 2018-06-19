В Уфе «футбольную сторублевку» продавали за 320 рублей

Наибольшее число объявлений о купле-продаже новых сторублевых купюр, посвященных чемпионату мира по футболу и выпущенных Центробанком 22 мая 2018 года, пришлось как раз на день открытия мундиаля. Об этом сообщает сервис бесплатных объявлений Юла.

Причем, в Уфе «футбольную сторублевку» можно купить по одной из самых низких цен – «всего» за 320 рублей. Это более чем в полтора раза дешевле, чем в среднем по стране.