В Башкирии установлен памятник Василию Чапаеву

В башкирской деревне Красный Яр снимали финальную часть фильма об освобождении Уфы красноармейцами от белогвардейцев «Гроза над Белой». В массовке принимали участие почти все жители деревни.

В селе до сих пор проходят митинги, посвященные легендарному Василию Ивановичу Чапаеву. На открытие памятника, который установили рядом с музеем, пришли сотни жителей. Сейчас площадь напоминает мемориальный комплекс, в котором уже решили установить новые постаменты.