В Башкирии установлен памятник Василию Чапаеву

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Памятник расположен рядом с музеев в Красном Яре.
Бюст легендарного командира дивизии Красной армии установлен в поселке Красный Яр, сообщают «Вести-Башкортостан».
В башкирской деревне Красный Яр снимали финальную часть фильма об освобождении Уфы красноармейцами от белогвардейцев «Гроза над Белой». В массовке принимали участие почти все жители деревни.
В селе до сих пор проходят митинги, посвященные легендарному Василию Ивановичу Чапаеву. На открытие памятника, который установили рядом с музеем, пришли сотни жителей. Сейчас площадь напоминает мемориальный комплекс, в котором уже решили установить новые постаменты.
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