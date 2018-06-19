В Башкирии синоптики обещают теплую погоду, но с грозами

Сегодня, 19 июня, по Башкирии и в Уфе ожидается комфортная теплая погода, слегка «разбавленная» дождями.

По данным Башгидромета, утром температура воздуха составит +8 +13 градусов, днем потеплеет до +20 +25 градусов. В течение дня возможны кратковременные дожди.

Завтра, 20 июня, на территории республики характер погоды существенно не изменится. Также будет тепло днем и ожидаются небольшие дожди. В ряде районов возможны грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду.