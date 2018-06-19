Трамп потребовал от Пентагона создать космические войска
Сегодня, 16:46Общество
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Президент США Дональд Трамп приказал руководству Минобороны приступить к созданию шестого вида вооруженных сил государства. Речь идет о космических войсках.
По мнению главы Белого дома, к укомплектованию космических войск необходимо приступить как можно быстрее. Об этом пишет RNS.
Работа США в космосе является как делом национального самосознания, так и вопросом нацбезопасности.
Сейчас вооруженные силы США делятся на пять видов. Речь идет об армии, ВВС, ВМС, Корпусе морской пехоты и Береговой охране.
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