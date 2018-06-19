Сети Дагестана будут обновлены усилиями энергетиков «Россетей»

Как отметил Ливинский, многие республики Северного Кавказа должны значительные суммы за электричество. Кроме того, у них наблюдаются огромные потери – до 37%, сообщает Newtracker.ru. Самые злостные неплательщики – предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющие компании. В Дагестане оплата полезного отпуска по этим категориям не больше 14%. Ливинский заявил, что ситуация с задолженностью стала критической. Чтобы ее разрешить, необходимо принимать кардинальные меры.