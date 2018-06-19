Сети Дагестана будут обновлены усилиями энергетиков «Россетей»

На встрече с представителями энергетического сообщества генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский поднял вопрос о реструктуризации долга регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Как отметил Ливинский, многие республики Северного Кавказа должны значительные суммы за электричество. Кроме того, у них наблюдаются огромные потери – до 37%, сообщает Newtracker.ru. Самые злостные неплательщики – предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющие компании. В Дагестане оплата полезного отпуска по этим категориям не больше 14%. Ливинский заявил, что ситуация с задолженностью стала критической. Чтобы ее разрешить, необходимо принимать кардинальные меры.
Глава «Россетей» сказал, что компания разрабатывает нестандартные решения, которые помогут исправить ситуацию с потерями. В 2018 году в шести районах Дагестана, где живет 50% населения республики, пройдут всероссийские учения энергетиков. В мероприятиях примут участие 2000 профессионалов из всех уголков РФ, которые являются сотрудниками «Россетей», и 700 единиц техники.
По словам Ливинского, на Северном Кавказе нужно принять новое тарифное регулирование. Из-за неплатежей в регионе наблюдается дефицит средств, необходимых для финансирования инвестиционных программ сетевых компаний.