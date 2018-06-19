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Сети Дагестана будут обновлены усилиями энергетиков «Россетей»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Сети Дагестана будут обновлены усилиями энергетиков «Россетей»

Сегодня, 22:20Общество
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