Как продлить жизнь любимым вещам в гардеробе

Но вот при покупке понравившейся вам вещи мало кто обращает внимание на ярлычки с символами, прикрепленными к одежде. А ведь в этих ярлычках указано немало интересного. Зная и разбираясь в этой символике можно, прежде всего, купить не только красивую, но и качественную вещь, и, самое главное, продлить жизнь вашей покупки надолго.

Также символы по уходу за одеждой нужны для вашей стиральной машинки. Разбираясь в них, вы сможете выбрать нужный температурный режим, запустить правильный процесс сушки и отжима изделия.

От чего зависят символы? Прежде всего, от качества ткани, из которой сшита одежда.

Практически все ткани можно стирать, поэтому на ярлычке указывается особый значок, обычно с цифрами внутри. Цифры – это температура, при которой можно стирать вещь. Температура стирки зависит от свойства самой ткани. Есть особенно деликатные ткани, например шерсть, кашемир, некоторые цветные ткани, которые стирают при низкой температуре.

Прежде чем отправлять ваши любимые блузку или платье в стиральную машинку, обратите внимание на режим сушки и отжима. Некоторые вещи с набивным рисунком, кружево, вещи со стразами и т.д. – нельзя подвергать машинной сушке. И сушить, и отжимать их нужно очень осторожно.

Что касается глажения вещи после стирки (и такая функция есть в современных стиральных машинках) посмотрите на символ «утюг». Дополнительные точки и штрихи в утюге указывают на режим глажки. Некоторые эластичные ткани можно вообще не гладить. Это же относится к махровым вещам. Шелк и атлас гладят в аккуратном температурном режиме.

Более подробную информацию вы можете прочитать в статье по уходу за одеждой на сайте kupivip.ru, где есть характеристика разных режимов стирки, начиная от самых мягких 30-40 градусов до 90 и выше. А еще в статье указаны символы для верхней одежды на тот случай, если вы решили отдать их в химчистку.