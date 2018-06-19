Кабмин изменил систему распределения субсидий для авиакомпаний
Сегодня, 15:41Общество
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Глава правительства России Дмитрий Медведев поставил свою подпись под постановлением об изменении срока, после которого разрешается перенаправлять неиспользованные остатки государственных денег на субсидирование авиаперевозок популярных направлений.
С документом можно ознакомиться на сайте Кабмина РФ. Об этом пишет RNS.
Теперь деньги необходимо перераспределять с первого июня. Ранее это разрешалось делать с первого сентября. Министры считают, что поправки позволят перенаправить неиспользованные государственные средства с непопулярных направлений на востребованные маршруты.
Дополнительные субсидии получат направления, пользующиеся повышенным спросом у россиян в период летних отпусков, говорится в сообщении правительства.
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