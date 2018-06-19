Кабмин изменил систему распределения субсидий для авиакомпаний

С документом можно ознакомиться на сайте Кабмина РФ. Об этом пишет RNS.

Теперь деньги необходимо перераспределять с первого июня. Ранее это разрешалось делать с первого сентября. Министры считают, что поправки позволят перенаправить неиспользованные государственные средства с непопулярных направлений на востребованные маршруты.