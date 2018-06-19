Глава Хакасии Виктор Зимин уменьшит налоговую нагрузку на бизнес

Сейчас в республике бизнесмены, владеющие торговыми и деловыми центрами, вынуждены платить максимальную ставку в размере 2%. Зимин уверен, что такая налоговая нагрузка отрицательно сказывается на таких жизненно важных сферах, как общественное питание, торговля, бытовое обслуживание, оказание услуг и т.д. Об этом пишет «Хакасия Информ» .

Зимин выступил с инициативой сохранить максимальную ставку в 2% только для объектов недвижимости площадью более шести тысяч квадратных метров. Что касается объектов недвижимости площадью 1-2 тысяч и 2-6 тысяч квадратных метров, то для них ставка должна быть уменьшена до 1,5% и до 1,7% соответственно.