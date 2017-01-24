В Уфе бывший главврач перинатального центра оспорил в суде реорганизацию

В иске утверждается, что правительство Башкирии нарушило закон.

Уволенный главный врач Республиканского перинатального центра Фиргат Байрамгулов в пятницу, 16 июня, подал иск в Верховный Суд Башкирии о признании незаконным распоряжения о прекращении деятельности этого медучреждения. Его требования поддержал Конгресс башкирского народа, сообщила член президиума Конгресса башкирского народа Рамиля Саитова.

По словам Рамили Саитовой, распоряжение о прекращении деятельности перинатального центра вынесено не уполномоченным лицом, поскольку согласно закону «О Правительстве Республики Башкортостан» правительство не уполномочено на принятие решений о реорганизации государственных учреждений.

- Иск мотивирован тем, что правительство республики нарушило закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», поскольку нет положительного заключения комиссии по оценке последствий для оказания медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, - поделилась Рамиля Саитова. - Иск имеет федеральное значение, поскольку апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный Суд России в случае, если суд республики и прокуратура (которая должна быть привлечена к делу) не удовлетворят требования о защите прав детей.

Напомним, решение о прекращении деятельности Республиканского перинатального центра путем присоединения его к роддому №4 Уфы было принято правительством 5 мая 2017 года.

- На совещании ко Дню медиков глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов отметил, что республика «выбилась в «лидеры» в Приволжском федеральном округе по младенческой смертности», - прокомментировал свой иск Фиргат Байрамгулов. - Этот показатель составил 6,8 промилле при среднем в России уровне в 5,2. Глава региона призвал «проанализировать причины такой ситуации» и «найти решения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным». Правительство республики, сформированное Хамитовым, 5 мая сего года приняло решение о прекращении деятельности Республиканского перинатального центра, путем присоединения его к роддому №4 города Уфы. Я хочу оспорить это решение.

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