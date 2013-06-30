В Башкирии опросят родителей по вопросу изучения родных языков в школах

Накануне нового учебного в Башкирии планируют опросить родителей по поводу изучения родных языков в школах региона и проведут классные родительские собрания.

Об этом в интервью радио «Эхо Москвы» сказал Рустэм Хамитов. По словам главы региона башкирский государственный язык преподается во всех школах в объеме от 1 до 2 часов. Однако, по его мнению, родной язык может быть и башкирский, и русский, и татарский, и чувашский, и программа отводит на изучение родных языков по выбору родителей от 2 до 3, до 4 часов в неделю.

- Для изучения родного языка нужно согласие родителей письменное. Это первое. Второе – и это главное условие – если такое согласие есть, то дети изучают той или иной родной язык в школе. На сегодняшний день мы знаем, что в ряде школ есть нарушения, что не у всех родителей получено письменное согласие на изучение башкирского языка,

- отметил глава Башкирии.

При этом, по словам Хамитова, «на сегодняшний день никакой сложности нет для тех, кто хотел бы изучать в качестве родного башкирский язык и для тех, кто хотел бы изучать в качестве родного русский». Глава региона также подчеркнул, что есть башкирский язык, который власть обязана оберегать, сохранять и создавать условия, чтобы он создавался и не исчезал.

- Это политическая позиция, - сказал Рустэм Хамитов.

Материалы по теме