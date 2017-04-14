В Башкирии определили лучших электромонтёров

Убедительную победу одержала команда Бакалинского РЭС.

14-15 июня в городах Стерлитамаке и Салавате прошёл региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей». Организатором конкурса является Министерство промышленности и инновационной политики республики, координацию работы по организации конкурса осуществляет Минтруда региона. Из 47 сетевых компаний республики вызвались участвовать в конкурсе 6: это ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК»), АО «Октябрьские электрические сети», соответственно, из г. Октябрьского, и муниципальные электросетевые предприятия из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Нефтекамска.

Из 8 этапов соревнований пять прошли на полигоне Стерлитамакского РЭС ПО «Ишимбайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» и три – на полигоне МУП «Электрические сети ГО г. Салават». В нем приняли участие электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей со стажем работы не менее трех лет. При проведении конкурса использовалось электротехническое оборудование учебно-тренировочного полигона, специализированные программные средства и тренажеры.

На первом этапе проводилась проверка знаний конкурсантов с использованием программного комплекса «АСОП-Наставник». Претенденты на победу должны были провести осмотр оборудования распредсети с использованием компьютерного имитационного 3D-тренажера.

На втором этапе специалистам было предложено освободить пострадавшего от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ и оказать ему первую помощь. Замер габаритов в соседних пролетах воздушных линий электропередачи, а также замер сопротивления заземления опоры ВЛ вошли в конкурсную программу третьего этапа. Самым зрелищным видом конкурса стало проведение тушения пожара на КТП 10/0,4 кВ, прошедшее в рамках четвертого этапа. Первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ – то, чем электромонтерам приходится заниматься чуть ли не ежедневно. И итоговые баллы соревнований пятого этапа для одних команд стали предметом профессиональной гордости, для других – предметом детального разбора «полетов».

Шестой этап с техническим обслуживанием разъединителя 10 кВ на высоте, как и пятый, требовал безукоризненности каждого движения. Седьмой и восьмой этапы, которые включали в себя замену главного рубильника 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ и дефектного изолятора 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ, требовали соблюдения множества нюансов действующей нормативно-технической документации.

По итогам восьми этапов максимально можно было набрать 1600 баллов. Команда Бакалинского РЭС ПО «Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» заработала 1494 балла, опередила ближайшего соперника – команду АО «Октябрьские электрические сети» - почти на 200 баллов и, тем самым, одержала убедительную победу. «Бронзовым» призером стала команда МУП «Электрические сети» г. Стерлитамака. В номинации «За волю к победе» приз был присужден МУП «Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей». Призеры получат денежные премии в 50, 30 и 15 тысяч рублей соответственно.

При подведении итогов организаторы конкурса и члены жюри отметили несколько основных моментов: обмен опытом и инновационными решениями в профессиональной области, существенную разницу в подготовке команд – где-то на корпоративном уровне регулярно проводятся внутренние соревнования, где-то до этого руки не дошли. Была отмечена необходимость в психологической подготовке к соревнованиям – были случаи, когда электромонтеры из небольших ТСО совершали досадные недопустимые ошибки, чреватые летальным исходом в реальных условиях.

- Для меня главным итогом конкурса является желание многих команд в следующих соревнованиях взять реванш за первое выступление, а команд-наблюдателей - принять участие - отметил секретарь оргкомитета конкурса, начальник отдела электроэнергетики минпрома Башкирии Айдар Кабиров, – это значит, что цели конкурса - привлечение молодежи и повышение престижа рабочих профессий – достигнуты.