В Башкирии главу района обвинили в оскорблении своих земляков

В социальной сети Вконтакте на днях появилась запись, в которой голос, якобы похожий на голос главы администрации Баймакского района Ильшата Ситдикова, произносит оскорбительную фразу в адрес жителей местного села Темясово. Якобы она была им сказана во время собрания пайщиков.

В распоряжении редакции оказалась видеозапись собрания, на котором обсуждался вопрос закрепления земель под строительство будущего ипподрома в Баймакском районе. Для его строительства район получил грант в размере 6 миллионов рублей, уже утвержден проект объекта, стоимостью 500 тысяч рублей. Разговор местами проходил на повышенных тонах. И некоторые из жителей выражали свое несогласие строительством нового объекта. По их мнению, эту идею с ними заранее не обсудили, и местные власти теперь просто стараются продавить свое решение. В ходе видеозаписи и звучит та самая фраза, которую и распространили затем в соцсетях. Правда, в самой видеозаписи эта фраза явно монтирована в конец ролика, и понять, кто и когда именно её произносит - сложно.

- Темястар это гавнюки, не будет им асфальт, - авторство этой фразы в соцсетях и приписывают главе администрации Баймакского района.

Мы решили спросить главу района, говорил ли он оскорбительные слова в адрес жителей Темясово, и связались по телефону с Ильшатом Ситдиковым.

Что касается оскорбительных слов, якобы сказанных Ильшатом Ситдиковым в адрес жителей Темясово, то глава района пояснил, что он таких фраз не произносил.

- Пусть все останется на совести тех, кто распространяет эту подделку в интернете, - сказал он.

- На собрании пайщиков большинство жителей дали свое согласие. Я сам лично присутствовал на собрании, потому что Темясово для меня моя малая родина, я там родился, работал директором совхоза и многое сделал для развития села, - рассказал в телефонном разговоре глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков о предмете разговора на собрании.

Он считает, что скандал выгоден только местной предпринимательнице, у которой были, видимо, свои планы на землю.

- На сегодняшний день 12 тысяч гектаров земли рядом с селом лежат необработанные, фактически брошенные, а под нужды будущего ипподрома нужно было всего лишь 15 гектаров. В итоге собрание пайщиков передало эти земли сельскому совету, и район будет строить ипподром. Здесь появятся новые рабочие места, будет проведено благоустройство местной территории. Это будет хорошая площадка для проведения спортивных соревнований, сабантуя, культурных мероприятий. Я считаю, что в районе надо развивать коневодство, а то ведь стыдно сказать, что на сабантуях в традиционных скачках участвуют по пять лошадей. Напомню, что для башкир разведение лошадей издавна было традиционным занятием. Баймакскому району в этом плане есть чем гордиться, и это направление мы будем расширять

- отметил глава муниципалитета.

Сравнивая аудиозапись, распространенную в соцсетях, с голосом главы Баймакского района, услышанном в телефонном разговоре, трудно утверждать, что голос на ней похож на голос главы района. Для полной идентификации нужно экспертное заключение.

Мы следим за развитием событий.

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