Юрий Шевчук прокомментировал полицейский протокол из-за выступления в Уфе

Юрий Шевчук прокомментировал полицейский протокол из-за выступления в Уфе
Юрий Шевчук прокомментировал полицейский протокол из-за выступления в Уфе
Вчера, 21:59ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук прокомментировал встречу с полицейскими после концерта в Уфе. На музыканта был составлен протокол об административном правонарушении.

Юрий Шевчук прокомментировал составленный на него протокол об административном правонарушении за «провокационные высказывания». Так, изданию Ufa1 музыкант заявил, что беспокоится не о чем, так как «ситуации разные бывают», а сам концерт был прекрасным.

Кроме того, Шевчук подчеркнул, что в скором времени возвращается в Санкт-Петербург.

Напомним, что концерт рок-группы ДДТ прошел вчера, 18 мая, в «Уфа-Арене». Во время выступления Юрий Шевчук презентовал публике новую песню «Уфа», а также высказал свое мнение на тему Родины. Однако после завершения концерта за кулисы к солисту группы пришли сотрудники полиции и составили в отношении него протокол за дискредитацию ВС России. Как сообщили в пресс-службе МВД, основанием для составления протокола послужили провокационные высказывания.

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