Власти Уфы сообщили время и место проведения Последнего звонка

Власти Уфы сообщили время и место проведения Последнего звонка
Власти Уфы сообщили время и место проведения Последнего звонка
Вчера, 19:00ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Последний звонок для более 4 тысяч одиннадцатиклассников состоится 25 мая на новой площадке, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе в текущем году Последний звонок пройдет у 4853 одиннадцатиклассников из 119 школ. Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, мероприятие пройдет 25 мая в новом месте — на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».

Так, начало программы запланировано в 14:00. Выпускники исполнят вальс, танцевальный флешмоб, кроме того выступит сводный хор учителей городских школ.

К слову, на следующий день, 26 мая, начнется череда экзаменов, которая продлится до 2 июля.

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