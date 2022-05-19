Власти Уфы сообщили время и место проведения Последнего звонка

Последний звонок для более 4 тысяч одиннадцатиклассников состоится 25 мая на новой площадке, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе в текущем году Последний звонок пройдет у 4853 одиннадцатиклассников из 119 школ. Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, мероприятие пройдет 25 мая в новом месте — на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Так, начало программы запланировано в 14:00. Выпускники исполнят вальс, танцевальный флешмоб, кроме того выступит сводный хор учителей городских школ. К слову, на следующий день, 26 мая, начнется череда экзаменов, которая продлится до 2 июля. Ранее, Mkset узнал в каких вузах учились самые богатые предприниматели Башкирии.

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