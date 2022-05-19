В центре Уфы рядом со скандальной стройкой произошел очередной провал грунта

Не успело пройти и недели с провала грунта на улице Лесной проезд в Уфе над участком где проходит один из тоннелей Восточного выезда, используемый для транспортировки грузов, как еще один провал обнаружился в центре Уфы. Судя по сообщению телеграм-канала городского телеканала «Вся Уфа» произошло это на улице Гафури в Уфе, в «новостройке» близ перинатального центра. Недалеко от места провала, по улице Красина, 19 местные жители активно выступали против строительства в их дворе 18-этажного дома, мотивируя тем, что дом будет расположен слишком близко к уже стоящим.
Сообщила местная жительница телеканалу и о том, что последствия настигли расположенный по соседству двор по адресу улица Красина, 15. По словам жительницы того самого двора туда «стекли реки воды».
В МУП УИС уже прокомментировали происшествие — во время проведения гидравлических испытаний в Ленинском районе Уфы, произошло повреждение трубопровода под проезжей частью по улице Гафури. Для проведения технологических работ, с 19 мая до 21 мая планируется перекрытие ½ проезжей части в створе улиц Коммунистическая/Чернышевского в районе жилого дома № 77 по улице Гафури.